王菲和謝霆鋒情纏近20年，歷經分手、各自嫁娶又離婚後，2014年上演世紀復合，上月有傳聞指鋒菲分手，但被男方公司否認，網友好奇謝霆鋒為何至今沒打算和王菲結婚？最近有人挖出謝霆鋒過往專訪，他坦言愛情、親情都不是自己的強項，「處理最差的就是情」，或許道出了他不敢再婚原因。

王菲和謝霆鋒2000年在《花樣年華》慶功宴後牽手公開戀情，但兩人後來分手，又各自經歷了一段婚姻，5年前兩人情回溫復合，2年前大陸名嘴宋祖德爆料兩人分手，被謝霆鋒親自打臉，最近又傳低調分手，英皇發言人回應：「不是事實的傳聞的問題不回應」。

據《東網》報導，有人找出謝霆鋒過往專訪內容，他透露在早年的人生中最遺憾沒跟家人、兩個兒子好好吃飯，也愧咎因為不會處理感情，才導致離婚，看似堅強的他最大的弱點就是感情，如今看來似乎也能推測是謝霆鋒不願再走入婚姻之因。

(中時電子報)