戀人從相愛到結婚，選擇一個最佳的喜宴場地，從喜宴流程、宴客並接受親朋好友滿滿的祝福，絕對是新人們最難忘的婚禮記事，透過相片與影片完整紀錄這幸福的時刻，也成為新人們最在意的環節。

台南大員皇冠假日酒店自2017年9月正式營運以來，已成功促成上百對新人，在時尚華麗的宴會廳中完成最浪漫美好的婚禮。為了重新勾起大員新人們結婚的感動時刻，台南大員皇冠假日酒店舉辦「大員新人回娘家」系列活動。凡報名「大員新人回娘家」以下任一活動，皆可獲得參加獎餐飲8折券乙張！

徵攝．情短片 (圖/台南大員皇冠假日酒店提供)

活動一「徵愛．曬幸福」凡以酒店為拍攝場景的美照皆能報名，每對新人最高限投稿8張美照。一經評選「徵愛．曬幸福」每入選1張相片，可獲得元素自助晚餐券2張！

活動二「徵攝．情短片」 凡以酒店為拍攝場景的短片，每組新人最高限投稿1部喜宴短片，長度限3分鐘內。入選短片者，可獲得彩豐樓合菜券乙張與片皮鴨3吃券乙張

活動三「徵婚．好囍事」 將籌辦喜宴過程中發生的浪漫點滴、美好回憶化成文字分享，每組新人最多可投稿1篇文章500字以內。入選浪漫囍宴故事者，可獲得煉．瓦主題式吃到飽晚餐券4張。

徵婚．好囍事 (圖/台南大員皇冠假日酒店提供)

您的幸福就該大方放閃，立即線上報名http://bit.ly/2S9NMYh

以上徵件作品一經入選獲獎者，須簽署同意授權由本酒店作為未來行銷設計之用，有機會登上雜誌或報紙版面，成為最幸福的新人代表。入選名額與得獎名單公布時間將另行公布，並於台南大員皇冠假日酒店網站內公告，電話或E-mail方式通知入選得獎者（未得獎者不另行通知）。

洽詢專線：06-391-1899分機6221~6224。

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