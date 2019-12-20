由We care高雄、公民割草行動與台灣基進發起的「罷韓大遊行」，明日（21）將於高雄舉辦，挺韓大遊行亦將同日「尬場」。曾在質詢期間對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」的市議員黃捷，被韓粉視為「眼中釘」，反韓者號召組成「黃捷保衛隊」，以防黃遭不測。親民黨總統參選人宋楚瑜曾呼籲，當日遊行若有暴力滋事，必將衝擊選情，盼各界自制、以和為貴。

網友在臉書社團「鳳山黃捷會客室」發文，寫道：「1221遊行時有組織護衛隊保護黃捷嗎？黃捷是韓粉的眼中釘，肉中刺，要注意不理性的韓粉。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過百人按讚與數十則留言。

其他反韓網友紛紛回應：「帶辣椒噴霧，遇到太誇張的就直接噴如何？」「拿催淚彈好了」、「放心啦！女神旁邊一定有護衛隊！」「安全起見還是要安排一下……」「大家若有空，週六下午一起參與吧！我們人數夠多的話，更有力量阻隔來亂的韓粉」、「誠徵護花使者」、「遇到不理性的韓粉，攝影存證保護自己和議員，不要回擊韓粉，不然就中計了哦！」「保護黃捷女神」。

網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「鳳山黃捷會客室」)

(中時電子報)