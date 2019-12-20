監察委員陳師孟將約詢前總統馬英九被訴洩密案的法官，中華民國律師公會全國聯合會20日發出聲明，呼籲監察委員除非有刑事被告因冤屈而有透過監察委員協助以啟權利救濟的機會，否則應尊重法官於個案的法律見解，以符憲政秩序。

全聯會表示，對於過往監察委員就確定後的司法個案行使監察權，協助無辜的已確定有罪的刑事被告獲得再審、非常上訴機會，並透過法院的審理程序給予平反冤情，確實發揮保障人權功能，以律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命，自然應予以讚揚。

不過，考量憲法建構權力分立與制衡的機制，是為保障人民基本權利所設，藉由不同國家機關相互制衡與監督，避免遭受國家權力過度或不當行使而侵害憲法所保障人民的基本權利。

所以，全聯會認為，監察委員對於法官所審理的案件行使監察權，雖有憲法上的權限，而就馬英九被訴洩密案件，經歷審法院審理而獲無罪判決確定，個案中的法律見解各界雖有不同看法，自應尊重。

同時，依大法官釋字第325號所明示：「司法機關審理案件所表示的法律見解…，監察院對的行使調查權，本受有限制」，是以就已經無罪確定案件，除非有刑事被告因冤屈而有透過監察委員協助以啟權利救濟的機會，全聯會呼籲應尊重法官於個案的法律見解，以符憲政秩序。

(中時 )