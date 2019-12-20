網紅范振癸對高鈺婷告他恐嚇，霸氣揚言「如果這個案子告得成，我放棄假釋啦！」（范振癸提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市時代力量立委候選人高鈺婷，臉書粉絲專頁宣告20日將召開「今日鄭宏輝，明日林為洲？揭露新竹藍綠買地集團」記者會，網紅范振癸在高的粉絲頁留言「何苦當洪仲丘與小燈泡的家人」，讓高心生畏懼，中午由律師邱顯智等人陪同到新竹地檢署按鈴申告范恐嚇。

高鈺婷說，臉書帳號「莊校惟」經查本名為范振癸，昨天在她的紛絲頁先是語帶嘲諷「沒關係，我們來玩看看」，接著持續留言，圈出看板上她和2個女兒的照片，問說「這2個小孩是誰？」，同時留言「何苦當洪仲丘與小燈泡的家人」，讓她感覺被恐嚇，擔心孩子的安危，決定按鈴提告。

范振癸透過臉書回應，認為高鈺婷刻意斷章取義，把幾件事聯結在一起，誤導選民。他指留言問的是與高鈺婷合照的2位小孩是誰？是自己的小孩？或只是政治的道具而已？「這跟恐嚇扯上哪個邊呢？」

范振癸並表示，他對時代力量的操作模式，很不以為然，會提到「洪仲丘與小燈泡」，是覺得2位受難者是被政治利用。並霸氣揚言「如果這個案子告得成，我放棄假釋啦！」

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(中時 )