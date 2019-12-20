20日最新出爐的貸款市場報價利率（LPR）與上月持平。中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，12月20日貸款市場報價利率（LPR）為1年期LPR為4.15％，5年期以上LPR為4.8％，後者是新發放的個人住房貸款利率的參照利率，1年及5年期均保持不變。

據《澎湃新聞》報導，LPR由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為大陸銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

由於在11月的報價窗口分別下調了1年期和5年期的LPR，市場對今年最後一次的LPR也格外關注。

自8月改革至12月20日出爐的第五次LPR報價，1年期LPR在8月和9月分別下調了5個基點，10月則按兵不動，11月下調5個基點，12月則保持不變。

(旺報 )