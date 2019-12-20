全新小改款RX，車頭面容將原本橫柵造型的紡錘型水箱護罩，改為塊狀格柵造型，搭配重新設計的三眼式LED頭燈組、移至保桿下緣兩側的霧燈，以及左右延伸的下擾流飾板，營造前衛但優雅的氛圍。後視造型，則導入正反L-shaped 所組成的LED光條尾燈組，搭配重新設計的後保桿造型，凸顯LEXUS大器優雅的血統。

全新RX率先升級LEXUS Safety System+2.0智動駕駛輔助系統；該系統追加DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統（Dynamic Radar Cruise Control System），以及LTA 車道循跡輔助系統(Lane Tracing Assist)，讓車主不論是在低速跟車或高速巡航皆能更輕鬆寫意。

此外，本次改款亦率先搭載全球首創BladeScan Type AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統（BladeScan Type Adaptive High-beam System），可精準控制頭燈照射及遮蔽範圍，再搭配本回在PCS預警式防護預警系統（Pre-Crash Safety System）上新增的行人偵測功能，讓車主於行車時更安心。最後，全新RX標配ICS智慧停車輔助系統(Intelligent Clearance Sonar)，以及RCTB後方車流煞車輔助系統(Rear Cross Traffic Auto Brake)，則能貼心照護車主在停車或移車時的安全。

全新RX為提升消費者使用體驗；全面採用觸控式螢幕，並支援Apple CarPlay與Android Auto操作；車主現可透過USB線材連接系統後，便能夠利用觸控螢幕或手邊的Remote Touch讀取訊息，或操作手機APP功能。此外，小改款RX在電動尾門處新增腳踢式感應開啟功能，僅需將腳輕輕掃過於後保險桿下方的感應裝置，尾門即會自動開啟，解決手持物品的不便。

全新RX透過增車體剛性強化、前後防傾桿與避震器設定優化等來提升行駛穩定性，並配置ACA主動式轉向輔助系統來提升過彎轉向性。另外，改採用多達650段精密調整的AVS，可變阻尼避震系統及改良避震器，以求在各式路況下提供最佳行車品質。 而對於渴望熱血性能的車主來說，本次針對RX F SPORT車型再追加專屬個性化燻黑套件，並於底盤部分導入運動化車身抑震拉桿，帶來更高層次的操控樂趣。

在長軸車型方面，除現有的七人座車型之外，本回小改款RX新增六人座車型，方便乘客於2、3排間穿梭進出。此外，長軸車型第三排座椅同時具備二段式前後調整功能，可依身型或後箱空間的使用程度彈性調整，讓RX L擁有靈活多樣化的車室配置空間。

(中時電子報)