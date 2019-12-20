玉山下雪了！排雲山莊降冰霰夾雪花 14:522019/12/20 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 玉山20日飄初雪。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 玉山下雪了！（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真） 排雲山莊冰霰夾雪花！（玉管處提供／廖志晃南投傳真） 玉山氣象站20日上午11時25分，降下今年冬季第一場雪！攀登玉山主峰的前哨站排雲山莊，也在11時40分降冰霰夾雪，於12時停降。 玉山國家公園管理處副處長林文和表示，玉山主峰步道風口至主峰頂部分路段，會有積雪結冰現象，造成步道溼滑，提醒這幾天要上玉山的山友，要注意保暖及步道溼滑現象，且必須具備雪地裝備及經驗，否則不要貿然登頂，玉管處於排雲山莊加強實施柔性勸導服務。 (中時 ) #玉山 #排雲山莊 #步道 #主峰 #下雪 #玉山國家公園管理處 也許您會感興趣 推薦閱讀 玉山金號召淨灘 行動愛台灣 04:102019/12/16 金融．稅務 水墨、膠彩畫豐富台灣美術史！國美館「林玉山捐贈作品特展」登場 02:512019/12/16 生活 「鹹菜娃娃」陪你騎自行車 草湖溪自行車步道展地方特色 20:282019/12/16 生活 玉山黃金種子計畫 獲SROI認證 04:102019/12/18 金融．稅務 玉山Pi拍兔Debit卡推出 鎖定年輕族群主打P幣回饋 14:232019/12/18 科技 「玉山 Pi 拍兔Debit卡」登場 最高享4.5％P幣回饋無上限 17:232019/12/18 財經 白水湖壽島新亮點 堤頂步道落日美景盡收眼底 18:172019/12/18 生活 玉山 Pi拍兔Debit卡全新搶市 04:102019/12/19 金融．稅務 玉山挺青棒 打造台灣甲子園 04:102019/12/20 金融．稅務 玉山降雪！雪加霰打造夢幻銀白仙境 12:382019/12/20 生活 生活熱門新聞 被謝和弦嗆奶大又怎樣 記者正面照曝光！網驚：真的大 - 生活 好市多當小七逛 男1個月後收帳單傻眼 - 生活 吃麥當勞前面排長髮小隻馬 網一看正面驚呼：要蹦出來了 - 生活 好市多新品秒殺！網驚：真的會流 - 生活 退休後月月領錢？必做7關鍵步驟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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