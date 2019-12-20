玉山下雪了！（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）

排雲山莊冰霰夾雪花！（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山氣象站20日上午11時25分，降下今年冬季第一場雪！攀登玉山主峰的前哨站排雲山莊，也在11時40分降冰霰夾雪，於12時停降。

玉山國家公園管理處副處長林文和表示，玉山主峰步道風口至主峰頂部分路段，會有積雪結冰現象，造成步道溼滑，提醒這幾天要上玉山的山友，要注意保暖及步道溼滑現象，且必須具備雪地裝備及經驗，否則不要貿然登頂，玉管處於排雲山莊加強實施柔性勸導服務。

(中時 )