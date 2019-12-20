高鐵雲林站辦捐血活動，民眾熱心參與。（許素惠攝）

台灣高鐵公司雲林站為善盡企業社會責任，以實際行動落實在地關懷，今日在雲林車站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。除號召高鐵員工挽袖捐血獻愛心外，更邀請旅客及熱心民眾一同加入快樂捐血人的行列，捐血傳愛。

高鐵公司雲林站長高誌隆表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動熱血，自2012年舉辦以來，今年已邁入第8年，今年特別號召高鐵雲林站鐵路警察、雲林縣警察局虎尾分局、垺內派出所及雲林站所在廉使里的熱血民眾踴躍參與，為表達對捐血人感謝，凡參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工、旅客或民眾，完成捐血後皆可獲得精美紀念品。

今年「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動已於11月1日從高鐵總公司開始起跑，透過各站接力的方式，12月20日在雲林站接力舉辦。該公司希望藉由接續舉辦12場捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，讓時速300公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖。

(中時 )