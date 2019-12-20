緩解民眾收到傳票時的恐懼心理、也提升司法便民，台灣高等法院台中分院與南投縣政府攜手，在南投縣12個鄉鎮市公所與縣府內設置視訊相關設備，民眾若有訴訟問題可透過視訊提出並獲得解答，高分院20日舉辦啟用儀式，未來將擴大至彰化等地區。

台中高分院院長李伯道、南投縣長林明溱等人合力按下啟動鈕，訴訟程序諮詢服務連線系統正式啟用。李伯道指出，這套系統結合地方資源、善用科技，減少民眾往返法院詢問訴訟相關事宜的舟車勞頓，除目前仍在建置設備的集集鎮，南投縣府與其餘12鄉鎮都已完成。

財團法人法律扶助基金會南投分會黃秀蘭舉例說，曾經有位住在員林的民眾，他因收到支付命令，誤以為是詐騙集團，未在法定期限內向法院提出異議，最後導致名下的不動產遭到查封，若有此視訊諮詢設備，可減少此類事件發生。

林明溱強調，自己就曾因收到傳票感到奇怪與害怕，好幾天反覆難眠，未來民眾有此情況不必再擔心、疑惑，可直接透過視訊向法院諮詢、了解情況，也幫助仁愛鄉等山區民眾開車往返法院的時間。

(中時 )