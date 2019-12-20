兩岸投資持續寒冷。經濟部投審會最新11月僑外投資統計，我赴大陸與陸資來台雙向投資金額都呈現衰退狀況。前者單月5.2億美元、後者3728萬美元，各減47％與81％，尤其赴陸投資金額已是連9退，今年狀況可說冷到底。

外資來台投資部分，11月有409件，小有成長，但金額4億美元卻是年減21％，缺乏大案。不過累計前11個月，外資來台3698件與102.9億美金，還是有成長11％與20％。

投審會表示，受陸美貿易戰衝擊，台商到大陸投資意願明顯減少。至於陸資來台金額消退，主要是去年核准富士康工業互聯網取得國內鴻佰科技較大投資案，基期較高所致。

整體而言，前11個月陸資來台投資件數135件變化不大，但累計金額9429萬美元是衰退56％。台商赴陸投資累計558件、37.2億美元，則是各減逾1成與5成，尤其投資金額是從3月起到11月，連9個月比去年往下掉。

至於僑外資前11個月成長，投審會舉例是荷商Micron Technology B.V.增資21.23億美元增台灣美光半導體；Google母公司集團以8.35億美元增資特許投資顧問；德商Yunlin Holding Gmbh增資允能風力發電、丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A／S增資沃旭能源大型風力發電所致。

(中時 )