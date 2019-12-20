國民黨總統候選人韓國瑜和競選辦公室明天在高雄舉行「挺韓大遊行活動」。消失鎂光燈前許久的競辦創意總監潘恆旭，今天上節目表示，挺韓方面不動員將有30萬人到場挺韓。

潘恆旭今(20日)接受資深媒體人黃暐瀚在《POP撞新聞》專訪，潘恆旭表示，活動名取「南方崛起」，是因為明年適逢高雄自日據時期的「打狗」名稱，滿百年的日子，也正好韓國瑜自去年12月25日就職滿周年，有特殊的意義。

黃暐瀚問潘。對於網路盛傳，有高雄人說很後悔投給韓國瑜，他是否有這種感覺？潘恆旭表示，他沒太多的想法。但他聽說，明天的挺韓遊行，韓陣營沒有動員韓粉，估計就有30萬的韓粉要走上街頭挺韓。並刻意在路線上區隔WeCare。

潘恆旭還說，WeCare是一個掛羊頭賣狗肉的外圍組織。因為在去年高雄市長選舉，民進黨陣營的陳其邁就是利用WeCare放各種消息黑韓。甚至在韓國瑜還沒做滿半年，就開始喊要罷免韓國瑜。非常明顯就是一個赤裸裸的政治團體。

甚至在選前20天，辦這樣一場罷韓遊行，然後跟民進黨切割，自稱跟民進黨無關，這完全在說謊，潘恆旭指出，WeCare昨天(19日)辦的記者會，所有民進黨的高雄市黨公職人員，都現身出席站在發起人尹立旁邊。而且他更是前朝菊市府文化局局長。

此外，對於AIT發出聲明示警。美國公民避免前往遊行現場。潘恆旭提醒，雙方最可能衝突點就是在捷運上，「他呼籲韓粉，遇到有韓黑尋釁滋事，第一時間先錄影，然後找警察，不要罵人跟動手。潘證實，韓辦有接獲情資，會有人假冒韓粉攻擊韓粉鬧事」。

他強調，這是韓國瑜自9月8號「三重大造勢」後最大的一場挺韓運動。明天各地來的韓粉一定會非常多。

(中時電子報)