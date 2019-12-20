新北市教育局長張明文與能仁家商校長林佳生等今（20日）上午前往合作機構「卿之森」進行現場評估，張明文還親子體驗洗頭等工作。（葉書宏攝）

新北市教育局長張明文與能仁家商校長林佳生等今（20日）上午前往合作機構「卿之森」進行現場評估，張明文還親子體驗洗頭等工作。（葉書宏攝）

新北市教育局長張明文與能仁家商校長林佳生等今（20日）上午前往合作機構「卿之森」進行現場評估，張明文還親子體驗洗頭等工作。（葉書宏攝）

能仁家商美容科建教合作班學生陳羿憲從國三開始就對美髮業有興趣。（葉書宏攝）

新北市教育局辦理建教合作邁入第50年，教育局長張明文與能仁家商校長林佳生等今（20日）上午前往合作機構「卿之森」進行現場評估，關心建教生工作環境，張明文還親子體驗洗頭等工作，勉勵建教生要勇敢追求自己的目標。

能仁家商美容科多年來與卿之森合作共同孕育出不少頂尖的美髮設計師，其中有5位設計師畢業後服務至今超過20年的歲月，就是因為專長與興趣相契，且工作環境穩定，所以才會成為終身職業。

卿之森的前輩還陸續傳承技藝，教授學弟妹相關技能，帶動正向就業能量，因此吸引不少學子選擇就讀建教班。

教育局表示，建教合作班是以就業為導向的學制，新北市共有9校10科辦理建教班，目前在學人數計有2791人，就讀建教班大都屬經濟弱勢生，於就學期間需半工半讀自食其力兼顧學業與家計，並於求學階段取得職群專業證照，如此艱辛是值得肯定與關注。

目前就讀能仁家商美容科建教合作班學生陳羿憲從國三開始就對美髮業有興趣，為了能及早接觸廠家進入職場並同時能分擔家計，故選擇建教班就讀，然而一開始家人極力反對，認為應以學業為重，多念書才能有未來，但他不放棄溝通，終究獲得父母同意。

陳羿憲說，從小陪著母親到卿之森理髮，也因此對於美髮行業相當有興趣，也從中發現興趣與志向。高二就考取美容、美髮丙級證照，並且對外參加冷燙、化妝等多項比賽而獲獎，未來期許畢業後能順利考上美髮設計師，從事自己喜歡的職業。

張明文在評估現場後勉勵在廠的建教生專心向學，並努力考上證照，畢業能順利無縫銜接就業。

教育局表示，建教合作班是以就業為導向的學制，提供給有經濟需求的學生，兼顧工作與就學的可能性。共分有輪調式與階梯式兩種辦理模式，輪調式為3個月廠家3個月學校上課，階梯式則是1至2年級在學校，3年級一整年在廠家。

教育局依據「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」，每年針對廠家進行現場評估，以確保學生的勞動權益。新北市共有9校10科辦理建教班，目前在學人數計有2791人，學生就學期間需半工半讀自食其力兼顧學業與家計，並於求學階段取得職群專業證照，如此努力求學是值得肯定與關注。

新北市自2019年起加碼推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，持續深化學生之專業技能，並鼓勵學校與產業界雙方共同合作下，培育具備實作及跨域力的專業技術人才，透過職業技能訓練，連結產業資源，擘劃新北學子職能生涯。

(中時 )