好市多販賣的產品超級多，但商場內有些商品對注重養生的人來說，實在是太油、太鹹又太甜。近日，營養師Ricky在Youtube上發布新影片分享，好市多的商品不全是都熱量爆表，這9個產品推薦給想吃健康的人。

營養師Ricky近日在Youtube上發布1則影片表示，大家千萬別誤以為美式賣場的食物熱量就一定很高，並分享給大家好市多必買的9個產品，從好油、優質蛋白質和澱粉一應俱全。

一、科克蘭無調味綜合堅果

油對身體的健康影響重大，營養師表示，堅果是很好的油脂來源，但記住要選「無調味」的堅果，才不會攝取過量的糖和鹽。

酪梨是很好油脂來源，但台灣的酪梨價格較貴，又不容易買，好市多這款就很便民。（圖／翻攝自Youtube,營養師Ricky's Time）

二、Nature’s touch 冷凍酪梨塊

酪梨也是很健康的好油來源，可以與堅果替換吃，但在台灣酪梨的價格相對較貴、也比較不容易購買，而好市多這款冷凍酪梨真得很便民，易保存又便宜。

三、南僑膳纖熟飯多穀飯

要健康選對主食很重要，營養師說，一碗多榖飯就含有15公克的膳食纖維，幾乎是一般人每天膳食纖維量的一半，既能補充能量，還能滿足膳食纖維的需求。

麥片怎麼選才對，營養師曝3大原則。（圖／翻攝自Youtube,營養師Ricky's Time）

四、桂格即沖即食大燕麥片

營養師建議，挑選麥片要特別注意成分表上的「糖」含量越低越好，且以「原型食物、纖維多、糖份少」這3原則挑選，才是真正健康的選擇。

五、Nature’s Earthly Choice奇亞籽

超級食物奇亞籽富含纖維質，能增添飽足感，促進腸胃蠕動，改善便秘的情況，但奇亞籽屬油脂類的食物，若有減脂打算的人，別忘了要與當天的油脂類份量作替代唷！

六、科克蘭零脂希臘式優格

無糖的希臘優格，口感較濃厚，富含蛋白質，且糖量與脂肪都相對較低，因此能讓血糖較穩定，且因為乳糖含量很少，也適合有乳糖不耐症的人嘗試。

營養師超推好市多這款去骨鮭魚罐頭，是很好的蛋白質來源。（圖／翻攝自Youtube,營養師Ricky's Time）

七、科克蘭阿拉斯加去皮去骨鮭魚罐頭

營養師超推的一款產品，魚類是很好的蛋白質來源，而這款罐頭與市售的鮪魚罐頭概念相同，但是營養價值更高。

八、大成冷凍雞清胸肉

好市多的雞胸肉CP值很高，吃肉也不必油膩膩，營養師說，雞胸肉灑上適量的調味料，或是簡單醃過入味，用氣炸鍋烹調，就超級美味又健康。

九、皇家松露薄鹽醬油

健身的人常會以水煮的方式烹調食物，但少鹽料理難免吃起來沒滋味，因此營養師建議，也可以選擇薄鹽的醬油，鈉含量相對較少，增添食物風味也不會給身體負擔。

很常收到私訊問我，營養師你去好市多都買什麼啊？這些食材都是減脂時不錯的選擇，大家可以嘗試看看這些食材唷！

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(中時電子報)