鄭宏輝20日爭取數位發展部落腳竹科X園區。（陳育賢攝）

鄭宏輝（左三）20日爭取數位發展部落腳竹科X園區。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

蔡英文總統日前宣示未來將成立橫跨資訊、資安、電信、網路及傳播5大領域的「數位發展部」，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝20日表示，「竹科X園區」具有良好區位，周遭交通便利，鄰近新竹科學園區、清大、交大及工研院，是台灣新創能量主要聚落，「竹科X園區」正是數位部會落腳最佳地點。

鄭宏輝表示，物聯網時代已來臨，數位科技正在大幅改變生活，台灣是個自由民主高度發展的國家，有能力研發和製造衛星，也有半導體、資通電子、精密機械，更有可以信賴的資安和民主環境。

蔡英文總統日前提出的兩大科技政見，恰好新竹市的條件都非常的適合，所以，繼日前提出的「太空產業紮根新竹」後，他要再提出讓未來要成立的「數位發展部」落腳「竹科X園區」。

鄭宏輝指出，「竹科X園區」是他在當任議員時與市長林智堅、總召柯建銘，協同中油以及科技部、經濟部、農委會等中央部會，共同計畫推動的1項新竹市重大建設，利用新竹市公道五路兩旁的用地，打造一條發展AI、物聯網、5G，與太空產業的科技廊帶，讓竹科的腹地擴大，也讓竹科及新竹市內的交通壓力分散，平衡新竹市的區域發展。

鄭宏輝說，今年在市長林智堅努力下，中央的「亞洲‧矽谷」計畫已經正式將「竹科X園區」納入規畫，國發會與新竹市政府結合清、交大及工研院，也將此地列為新創基地之1，鼓勵有志在AI、物聯網等領域創業的年輕人來此設立據點。

而針對蔡英文所提出的兩點科技政見，就區位而言，「竹科X園區」可直接利用公道五接上國道1號，另外，竹科與清、交大以及工研院、國家太空中心等科研單位，都在方圓1公里內，同時還有台鐵六家線直達新竹高鐵站，往來桃園機場及「亞洲‧矽谷」桃園青埔園區，車程都在半小時以內，交通可說十分便利。

此外，新竹市日前獲得交通部核定，新竹漁港已經成為無人車實驗場域，屆時若在竹科X園區內的新創團隊，想要將產品實際測試，更可利用公道五直達漁港。

鄭宏輝強調，「竹科X園區」及整個新竹市是最適合科技新創及數位發展的地方，未來若能進入國會，必定會與林智堅及柯建銘，共同爭取太空產業及數位發展部留在新竹市。

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(中時 )