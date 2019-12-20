明天即將在高雄街頭對決的藍綠挺韓VS罷韓造勢大遊行，為了防止暴力滋事，不只警方如臨大敵，除了警政署長陳家欽親帶1200警力南下坐鎮，法務部高雄地檢署與橋頭地檢署，也指派11名檢察官進駐前進指揮所，針對任何一件衝突事件發生時，進行指揮偵辦。

本次專案勤務，特別由高雄地檢署檢察長周章欽與橋頭地檢署檢察長莊榮松擔任召集人，今天下午指派高雄地檢署主任檢察官劉穎芳、橋頭地檢署主任檢察官謝肇晶擔任執行秘書，高雄地檢署主任檢察官洪瑞芬、劉慕珊，檢察官林永富、張貽琮、黃昭翰；橋頭地檢署主任檢察官李廷輝，檢察官黃聖淵、李明昌及嚴維德，在明天遊行期間分頭進駐前進指揮所。

另外高雄地檢署檢察官吳書怡、橋頭地檢署檢察官林濬程則在署隨時待命支援，因應遊行期間所可能發生的各種涉及刑事案件突發狀況，必要時由檢察長召開小組會議指揮調度。

高雄地檢署及橋頭地檢署召開記者會呼籲，希望參與集會遊行活動之民眾，能秉持和平、理性的態度，切勿心存僥倖，倘有暴力行為，或故意挑釁他人滋事者，經檢警查證屬實，一律依法送辦，絕不寬貸。

(中時電子報)