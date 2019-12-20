中國人民銀行（簡稱人行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，2019年12月20日貸款市場報價利率（LPR）為，1年期LPR為4.15％，5年期以上LPR為4.80％，後者是新發放的個人住房貸款利率的參照利率，均保持不變。

澎湃新聞20日報導，貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

由於在11月的報價窗口分別下調1年期和5年期的LPR，市場對今年最後一次的LPR也格外關注。在11月初先後下調MLF和7天期逆回購利率後，人行在12月兩次續作MLF時保持操作利率不變。按照改革後的報價機制，各家報價行是在公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點的方式進行報價。

自8月改革至12月20日出爐的第五次LPR報價，1年期LPR在8月和9月分別下調5個基點，10月則按兵不動，11月下調5個基點，12月則保持不變，5年期LPR在8月首度公佈後，在9月和10月均並未下降，11月則首度下調5個基點，12月則保持不變。

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