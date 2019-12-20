「一芳水果茶」母公司墨力國集團推動「墨墨守護 力傳溫暖」公益計劃行之有年，透過公益捐款，以及員工身體力行，善盡企業社會責任，目前已走訪20個偏鄉小學。一芳水果茶總公司團隊20日再次來到彰化芬園的偏鄉小學-文德國小，除了公益捐款，適迎聖誕前夕，特別與學生一起開心DIY聖誕Pizza，並全額贊助食材費用，同時帶來環保瓶、萬用口袋包、水果茶飲品等，做為學生們的聖誕禮物，與學生歡度聖誕佳節。

20日上午，墨力國際總公司員工，來到彰化芬園的偏鄉小學-文德國小，與學生一起使用在地食材-芬園鄉的鳳梨，一同DIY聖誕Pizza，除了支持食農教育、也實踐一芳水果茶品牌使用在地物產的理念，和文德國小一年級學生親手為全校師生烤出115個美味的聖誕pizza！

文德國小校長李政穎表示，親手做、食當地的食農教育是學校一直在推動的，和一芳水果茶使用在地物產製作飲品概念相近，這次墨力策劃和學生透過親手做pizza寓教於樂，並贊助所有食材費用，還帶來具環保概念的環保瓶、萬用口袋包及彰化大村鄉的巨峰葡萄水果茶，進行在地食材的交流，對孩子來講，是很不錯的機會教育，感謝一芳水果茶為孩子帶來具這麼有意義的聖誕禮物。

墨力國際董事長柯梓凱表示，很高興墨力有機會略盡綿薄之力，一芳水果茶品牌使用許多在地原物料，所以團隊每次來到不同鄉鎮，對在地物產都有一份感念，也特別感謝辛苦的農民朋友。

墨力國際「墨墨守護 力傳溫暖」公益計劃，透過對偏鄉學校的公益捐款和實際的參與陪伴，希望廣泛地為台灣帶來溫暖的力量，平均每月探訪一家偏鄉小學，目前已探訪20家偏鄉小學和基金會等，同仁們可以說是上山下海。

柯梓凱說，團隊其中最遠到過台中梨山國小，來回車程就花費近8小時，只為了將公益捐款與物資親自帶到學校，並陪伴學生進行團康活動；還有一次來到苗栗新埔國小，它可能是全台最靠近海的小學，學校後面就是無敵海景，那次的拜訪捐贈了SUP立漿，支持學校推廣海洋特色教學。

「未來，我們會持續推動墨墨守護 力傳溫暖公益計劃，因為善盡企業社會責任，回饋社會是我們應該做的。」柯梓凱強調，台灣許多偏鄉小學資源相對缺乏，很多小朋友是隔代教養，或因家長忙碌無法全心照顧小孩，相較都市的小孩，學習機會較為限縮。「墨力很高興有這個能力，透過公益款項與實際的陪伴，讓學校能夠有經費規劃課後輔導、安排才藝課程等，讓偏鄉小學的孩子，也能夠有多元豐富的學習機會！」

(工商 )