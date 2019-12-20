因應春節提早到來，高雄市政府海洋局聯合高雄市永安區漁會，搶先推出年節限量「2020新春高雄海味永安福袋」，只要888元，就能將價值超過1,500元的高雄海味福袋，免運費直接宅配到府，福袋內容物包含鱸魚、青斑、午仔魚、龍膽魚塊、龍膽魚骨、虱目魚肚、以及海味辣椒醬，要讓消費者吃得美味又健康。

高雄海洋局長趙紹廉20日表示，距離過年還有一個月，高雄海洋局聯合漁會，嚴選高雄漁產食材，提前推出「2020新春高雄海味永安福袋」，要讓大家年年有「魚」，鼠年吃好魚。

他說，「2020新春高雄海味永安福袋」，只要888元，就能將價值超過1,500元的高雄海味福袋，免運費直接宅配到府，福袋內容物包含鱸魚、青斑、午仔魚、龍膽魚塊、龍膽魚骨、虱目魚肚、以及海味辣椒醬等。

趙紹廉指出，高雄永安地區的石斑魚，肉質細嫩，是用純天然海水LNG鑽石水養殖，水質好、環境佳，因此，孕育出的石斑魚，含有很高的蛋白質成份、脂肪含量也較一般肉類低，廣受消費者青睞，更有忠實顧客年年採購，非常適合除夕圍爐時使用。

他說，海洋局特別在福袋內，提供了3尾石斑魚全魚，主婦也可以選擇在除夕年夜飯時，共享火紅福氣的剁椒石斑魚，初一烹調象徵如魚得水的鱸魚，初二回娘家，則選擇肉質細緻的午仔魚孝敬父母，代表年年有餘的意涵。

趙紹廉表示，高雄的鱸魚主要養殖於永安區、彌陀區、湖內區，全年產量約2,800到4,000公噸，此時，正是鱸魚最佳的品嚐時機，肥美鮮甜，肉質細嫩厚實Q彈，煮湯或是紅燒都很適合。

(工商 )