交通部公路總局今年7月訂定「交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點」，比照國道辦理快速公路特約拖救車，訂定大、小型車收費基準，小型車拖救里程在10公里以內，收基本費1500元，另訂出「待時費」，等待超過30分鐘每小時收150元，新規定將於2020年元旦上路。

公路總局表示，小型車輛拖救服務費用區分為「拖救費用」、「待時費」及「現場作業費」拖救里程在10公里以內，收基本費1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里之里程，每公里加收50元。

大型車輛拖救服務費用則區分為「拖救費用」、「待時費」及「其他服務項目費用」，大型車依車種噸數，收取2625元至6825元基本費，超出10公里之里程，每公里加收55至85元。

公路總局省道快速公路劃分為4個服務區段，分別為第一區養護工程處、第二區養護工程處、第三區養護工程處及第五區養護工程處，自2020年元旦起，將有18家拖救車業者提供拖救服務工作，用路人在快速公路若需拖救服務，撥打110將由各縣市警察局協助派遣，或由公路總局服務專線0800231035，查詢各區段服務業者免付費專線。

公路總局提醒，拖救服務對象為大、小型客、貨車輛，不含車輛檢修及加燃料、加水，拖救前請先查看前來拖救的拖救車是否為高（快）速公路特約拖救車，特約拖救車車身為黃色，並以黑色標示「高速公路局特約拖救車」或「快速公路特約拖救車」字樣，前擋風玻璃貼有識別證，拖救人員均穿著所屬公司制服並佩戴拖救服務工作證。

(中時 )