親民黨總統候選人宋楚瑜上午到雲林關懷身心障友，對於民進黨力推的《反滲透法》，他認為既不可行，也做不到。

宋楚瑜指出，他在前天政見發表會上就很明白地說，《反滲透法》會對台商造成很大影響，

，台商在大陸上有200多萬人，要去有根據的去查證這些在大陸討生活的人，可能去參加某些活動，回台之後證明是無辜的，或者沒有任何對國家安全有任何影響，「我作為民進黨任命的資政，我在大陸的話他都不能夠替我漂白，替我講幾句話，他有能力去為兩百萬的台商去好好去做嗎？」

宋楚瑜說，一個政府如果法令不能執行的話，徒然傷害自己的威信，現在已有國安五法，如果覺得還有什麼漏洞，是要由行政院院會正式跨部會一起共同提出法案，但是現在爆衝由黨團提案，沒有經過詳細的討論，變成立法跟行政脫鉤，這種做法非常不可取，所以他前天公開的跟蔡英文總統強調，不要倉促上路，最後又妨害了政府的威信。

宋楚瑜表示，《刑法》100條的修正，他有重大的推動力量，而當時為什麼這麼嚴謹，說叛亂犯的兩個先決條件，就是意識形態不可以作為叛亂的理由，必須以暴力和脅迫的手段變更國體、推翻政府，才是法律追訴要件，《反滲透法》，既不可行，又做不到，突然搞情緒勒索，造成所謂亡國感、芒果乾，應該好好來修正的事情。

(中時 )