歲末將至，不少上市企業因財務問題、存在違法風險及長期盈利低迷等因素，開始賣房、賣地跟賣股權「衝業績」，以解決資金緊張問題，不少公司接連出售子公司股權，引起監管部門關注。專業人士表示，賣資產保殼是資本市場漏洞，退市制度應更速研議。

專業人士分析，突襲賣資產的企業主要有三類，主要是連續虧損，甚至在下市邊緣，有嚴重財務問題的公司；另外，是存在重大違法行為的公司，部分公司雖然屬於「非ST類」公司，但存在欺詐行為、訊息披露違法、重大會計差錯等問題而被證監會立案調查，同樣有下市風險；最後，則是長期盈利低迷的公司，但由於這類公司規模大，上市公司也有較強保殼動力。

不過，這類賣房、賣地等行為現在已引起監管層關注。監管部門明確表態，會緊盯年末突擊保殼交易，不少上市公司發布相關交易後遭上交所火速調查。

業內人士表示，這類行為不僅挑戰資本市場的規則漏洞，更是對退市制度的挑戰，目前科創板已有嚴格的退市制度並嚴防賣房保殼、補貼保殼等亂象，未來，政府應加快推進證券法修法，配套退市制度改革，推廣複製科創板退市規則，才能從根本上解決上市公司賣資産保殼等亂象。

(旺報 )