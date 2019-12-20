歲末年終，投入社會公益不遺餘力的「The Cafe By想」餐飲集團，近日以「關懷弱勢．讓愛飛翔」為主題，協助雲林農夫呂先生，訂購了1,800根蘿蔔免費送給來店用餐的顧客。即日起至「The Cafe By想 台中」或「The Cafe By想 陽明山」用餐，即可帶回愛心蘿蔔，送完為止。

另於12月26日晚間6點半，也將在「The Cafe By想 台中」舉辦來自「天上的樂音．歲末感恩音樂餐會」活動，邀請台中市立啟明學校學生樂團及校友陳祈信蒞臨表演。啟明學校學生樂團是由一群熱愛音樂的視障同學們所組成，當晚將準備多首耳熟能詳的曲目演出，「The Cafe By想 台中」期望透過大家的熱情參與，讓同學們能更有信心在音樂這條路上繼續努力，夢想成真。

「The Cafe By想 台中」餐廳主打城市秘境空間，在地經營已近4年，以台灣四季盛產食材入菜，融會義式料理手法，全天候供餐。無論是輕食、下午茶甜點、薄餅披薩、排餐、義大利麵、燉飯，甚至是鍋物一應俱全。行政主廚於每年6月及12月都會變換新的菜單菜色以滿足顧客味蕾，冬季新菜單即以「南義風情」為主題命名，融入義大利南部鄉村特色食材、香料入菜，讓民眾不用遠赴義大利，即可品嚐道地經典美味!

主廚特製「舒肥雲林快樂豬戰斧」，「舒肥」的法文原文為sous vide，是真空儲存的意思，後來演變為真空低溫烹調的簡稱。主廚嚴選產銷履歷豬肉，將印象中乾柴的豬大里肌，利用低溫烹調使其肉質軟嫩，並將外表煎至恰恰金黃上色，外酥內軟嫩絕對顛覆您對大里肌的印象!

「義式臘腸煙花女義大利麵」口味強烈鮮美濃郁，噴香帶辣中的味道奔放有層次，可依照個人喜好調整辣度，香酸辣帶勁口感著實令人驚艷；「想。帶我走」經典義大利風味提拉米蘇，選用義大利進口Mascarpone起司與西西里島瑪莎拉酒，採用正統義式做法，中和成多層次的享受，吸滿咖啡酒的手指餅乾鬆軟濕潤的口感，甜甜又帶點微苦的滋味，是種閉上雙眼也能看到的幸福感!

(工商 )