由We care高雄、公民割草行動與台灣基進發起的「罷韓大遊行」，明日（21）將於高雄舉辦，挺韓大遊行亦將同日「尬場」。韓黑跳腳痛批，罷韓大遊行屬「第三勢力」活動，韓國瑜身為高雄市長兼國民黨總統參選人，參加挺韓大遊行簡直莫名其妙，因這不僅降低自我格局也有失身分。

韓黑網友在PTT論壇發文《韓國瑜率主力親自對付We care？》寫道：「我們先不管他好好的高雄市長放著不做跑去參加什麼高雄崛起大遊行，這件事情的本身其 實就很莫名其妙了。啊We care就真的第三勢力呀。檯面下怎麼樣的不管，至少他名義上就不是民進黨啊。發起人是高雄市前文化局長尹立，他是外省第二代可是也不是民進黨員。 」

發文網友進一步表示：「你如果要說他是民進黨的側翼的話，側翼要養得這麼大也不簡單。而且明天的挺韓大遊行 韓國瑜親自出場，這不是上駟去打下駟是嗎？也就是說這本來是一場偏師發起的戰鬥，人家的日子是早就訂好了，韓國瑜身為大將卻率領主力來拚場，怎麼看都不對等，而且還把自己拉低了。而且說是主力，竟然也才預估一萬人？越到選前怎麼越少，以前隨便一場不都號稱20萬以上？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「800輛遊覽車到了」、「搞這招真的很廢，而且罷韓還不是民進黨辦的」、「We care直接講禁止出現候選人旗幟」、「綠營側翼啦！什麼第三勢力？騙肖耶」、「尹立不是側翼，笑了」、「基進搞不起來尹立才接手的，高雄人都知道」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)