中壢SOGO1樓改裝全新NEW OPEN。(呂筱蟬攝)

中壢SOGO1樓改裝全新NEW OPEN。(呂筱蟬攝)

中壢SOGO1樓改裝全新NEW OPEN。(呂筱蟬攝)

中壢SOGO百貨繼10月女裝與美食廣場改裝後，12月再度將化妝品區與女妝鞋區全新大改造，引進國際流行品牌JO MALONE、LAURA MERCIER、PAUL＆JOE、APIVITA、ALBION與網美暴動的泰國最美餐廳Lady nara全新進駐，即將為大桃園地區提供零時差接軌國際時尚的最佳購物空間。

百貨門面的一樓空間，設計風格以「美國紐約神秘時尚」全新視覺概念為主，地板與吊燈則是賣場新亮點，設計出兼具流行與質感的時尚大道。

中壢SOGO這次進駐國際知名的絕美香氛JO MALONE、希臘NO1 藥妝品牌APIVITA、全球彩妝時尚界底妝專家LAURA MERCIER、美妝新寵兒PAUL＆JOE新櫃，改裝後品牌達42家，其中16家品牌年度營業額超過2000萬。

中壢SOGO迎來Lady nara的全台第二間門市，創辦人Narawadee Srikarnchana將知名的泰式手法融入全球料理，突破人們對於泰國料理的想像，在曼谷掀起一股新泰食風潮。從泰國空運來的孔雀椅，吸引大批網美前往朝聖，好吃又更是絕美好拍的餐廳，成為年輕族群揪吃飯的首選。

(中時 )