2020總統候選人首場政見會日前登場，總統蔡英文和韓國瑜互相攻防，戰況可說是五五波，不過宋楚瑜表現也不惶多讓，臨場反應更是應對得宜，對此名作家苦苓點出蔡韓都沒解決問題，建議宋楚瑜應該站出來表示：「唯一能解決問題的只有我，宋楚瑜」。

苦苓表示看到蔡英文和韓國瑜在辯論會互相攻擊，不過都是在製造問題，始終沒有解決問題，因此呼籲宋楚瑜站出來表示：「唯一能解決問題的只有我」，雖然民調顯示不放心把國家交給宋楚瑜的只有1.8%，但坦言宋楚瑜當選機會依舊不大，不過在選出來的人把國家弄得亂七八糟時，仍可表示：「我沒有做錯、沒有後悔，我盡了我的力量」。

苦苓臉書全文。（圖／苦苓臉書)

對此有許多網友同意苦苓一番見解，紛紛留言：「 選舉當然要選賢與能，早已準備把票投給1號宋楚瑜」、「應該請苦苓當宋的文膽主筆，這番話確實有打動我」、「 同時請到干美人和苦苓當宋的發言人就無敵了」。

(中時電子報)