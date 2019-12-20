和平國中學生代表掛上裝有小米露的竹杯，向祖靈致敬，並祈求庇佑族人。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕參加揭牌典禮致詞，祝賀「泰雅文化實踐學校」正式成立。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（後排左三）、和平區長林建堂（後排左一）、市議員林榮進（後排右一）、冉齡軒（後排右二）、和平國中校長何國旭（後排右三）與學生合影。（王文吉攝）

和平國中實施泰雅文化實驗教育課程，培養學生學習泰雅農耕、狩獵技能。（王文吉攝）

和平國中實施泰雅文化實驗教育課程，培養學生學習泰雅編織與圖騰文化。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕與和平國中全校40多位學生一一合影留念，並鼓勵學生在學習的道路上努力不懈。（王文吉攝）

和平國中校長何國旭解釋，泰雅文化已流傳千百年，應「直接實踐不用再實驗」，因此命名為「實踐學校」。（王文吉攝）

台中市和平國中正式成立「泰雅文化實踐學校」，台中市長盧秀燕等人參加揭牌儀式及合影留念。（王文吉攝）

台中市和平國中實施泰雅文化實驗教育課程，並於20日正式成立「泰雅文化實踐學校」，市長盧秀燕參加揭牌儀式，肯定校方融入創新教學，傳承原民文化。校長何國旭則表示，泰雅文化已流傳千百年，應「直接實踐不用再實驗」，因此命名為「實踐學校」。

和平國中經1年籌備，108學年度實施泰雅文化實驗教育課程，為全台中第1所、全國第3所原住民實驗教育中學。揭牌典禮以泰雅神話「再現虹橋」為主體，並由部落耆老透過與祖靈對話進行祈福，接著學生代表高掛裝有小米露的竹杯，向祖靈致敬，並祈求庇佑族人。

揭牌典禮剛好是和平國中52週年校慶，盧秀燕身穿泰雅服飾、頭戴泰雅飾品與全校師生一同見證。和平區長林建堂、教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋、原民會主委林益陸及市議員冉齡軒、林榮進等人也共同見證揭牌喜事。

盧秀燕表示，和平國中推動泰雅文化實驗教育，以雙軌教育為主軸，兼顧全國一致性的教育部頒定課程及泰雅文化學習課程，讓孩子認識自己的文化。台中市109年在「教育科學文化」預算，提高到第一優先，總預算近4成都投資在教育，給予學生最優質的學習環境。

何國旭表示，學生不僅學習一般學科內容，每週安排10堂「全人泰雅」課程，規劃藝術涵養與傳統智慧、山林生活與文化智慧二大面向，發展「泰優雅」與「泰有趣」課程群，培養學生學習泰雅農耕與家庭生活、狩獵與山林生活、編織與圖騰文化及樂舞與祭典等。

(中時 )