台中市和平國中實施泰雅文化實驗教育課程，並於20日正式成立「泰雅文化實踐學校」，市長盧秀燕參加揭牌儀式，肯定校方融入創新教學，傳承原民文化。校長何國旭則表示，泰雅文化已流傳千百年，應「直接實踐不用再實驗」，因此命名為「實踐學校」。
和平國中經1年籌備，108學年度實施泰雅文化實驗教育課程，為全台中第1所、全國第3所原住民實驗教育中學。揭牌典禮以泰雅神話「再現虹橋」為主體，並由部落耆老透過與祖靈對話進行祈福，接著學生代表高掛裝有小米露的竹杯，向祖靈致敬，並祈求庇佑族人。
揭牌典禮剛好是和平國中52週年校慶，盧秀燕身穿泰雅服飾、頭戴泰雅飾品與全校師生一同見證。和平區長林建堂、教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋、原民會主委林益陸及市議員冉齡軒、林榮進等人也共同見證揭牌喜事。
盧秀燕表示，和平國中推動泰雅文化實驗教育，以雙軌教育為主軸，兼顧全國一致性的教育部頒定課程及泰雅文化學習課程，讓孩子認識自己的文化。台中市109年在「教育科學文化」預算，提高到第一優先，總預算近4成都投資在教育，給予學生最優質的學習環境。
何國旭表示，學生不僅學習一般學科內容，每週安排10堂「全人泰雅」課程，規劃藝術涵養與傳統智慧、山林生活與文化智慧二大面向，發展「泰優雅」與「泰有趣」課程群，培養學生學習泰雅農耕與家庭生活、狩獵與山林生活、編織與圖騰文化及樂舞與祭典等。
(中時 )
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