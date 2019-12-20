中央氣象局稍早指出，目前最後一波降雪於1時35分停止，積雪2.5公分，玉山目前溫度約0-1度左右，溫度條件足夠，3000公尺以上高山區域，不排除仍有降雪可能。

氣象局表示，因南方中層水氣與地形影響，加上此波東北季風水氣足，今天以內下一波降雪尚有可能發生。

氣象局說，明(21)日東北季風開始減弱，水氣與溫度條件欠缺，未來另一波東北季風較為乾燥，因此今天過後降雪機率十分微小。

(中時 )