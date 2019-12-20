玉山初雪已停 今日仍有下一波降雪可能 15:392019/12/20 中時 李柏澔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日內若水氣與氣溫條件均滿足，不排除另一波降雪可能。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局稍早指出，目前最後一波降雪於1時35分停止，積雪2.5公分，玉山目前溫度約0-1度左右，溫度條件足夠，3000公尺以上高山區域，不排除仍有降雪可能。 氣象局表示，因南方中層水氣與地形影響，加上此波東北季風水氣足，今天以內下一波降雪尚有可能發生。 氣象局說，明(21)日東北季風開始減弱，水氣與溫度條件欠缺，未來另一波東北季風較為乾燥，因此今天過後降雪機率十分微小。 (中時 ) #氣象局 #溫度 #季風 #東北 #水氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭規模5地震原因曝光 氣象局：3天內恐有規模3餘震 20:142019/12/16 生活 北台灣高溫上看29度 這天再轉濕涼 22:022019/12/16 生活 兩地區變天轉雨 周三高溫暴跌8度 20:512019/12/17 生活 氣象局：今起濕涼3天 這天下探15度 08:272019/12/18 生活 震度強弱新分級更有感 元旦正式上路 13:172019/12/18 生活 周四雨區再擴大 低溫下探15度 21:102019/12/18 生活 今明降雨熱區出爐 氣象局：周日再變天 08:222019/12/19 生活 東北風再增強！周五全台有雨 21:332019/12/19 生活 玉山降雪！雪加霰打造夢幻銀白仙境 12:382019/12/20 生活 耶誕到跨年還有颱風？專家預測超嚇人 13:402019/12/20 生活 生活熱門新聞 被謝和弦嗆奶大又怎樣 記者正面照曝光！網驚：真的大 - 生活 好市多當小七逛 男1個月後收帳單傻眼 - 生活 吃麥當勞前面排長髮小隻馬 網一看正面驚呼：要蹦出來了 - 生活 好市多新品秒殺！網驚：真的會流 - 生活 退休後月月領錢？必做7關鍵步驟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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