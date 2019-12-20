台積電繼昨（19日）陷入貼息窘境，今天股價持續回檔，盤中又重挫6.5元，來到328.5元，累計兩天暴跌13.5元（或3.9％）。對此，有網友急如熱鍋螞蟻，「都是買344就下跌的人害的~」；還有人淡定說，「還在看GG，短期不接刀」。

台積電今天股價表現持續疲弱，可從三大法人買賣超及股價漲幅看出端倪，昨投信與自營商加碼2210張，但外資擴大賣超22919張，高居外資賣超第2大，可見本土法人小蝦米難敵外資大鯨魚。

除了被外資當提款機外，分析師王兆立表示，台積電除息前股價漲幅過高，已適度反應未來營運利多，連帶影響這次除息行情的表現。

台積電今又遭空襲，有網友在ptt貼文表示，「台積電短線拉回整理，在預料中啊，因為漲太快難免出現獲利了結的賣壓，股市本來就是漲漲跌跌，怎麼可能每天都漲？有時候洗盤一下，洗掉一些不安定的籌碼，等過一陣子又會再漲回來，再創新高。」

「看到台積電跌下來，你應該要高興才對，因為可以用更便宜的價格去買，如果無法接受下跌，無法接受賠錢，還是不要來投資吧，乖乖把錢拿去定存就好了。」

不少網友認為這篇貼文分析很中肯，有人說，「拉回給你上車的！」、「今天連超準反指標同事都進場了」、「之前漲太多，整理一下。」

另有些網友則持保留態度，「還在看GG，短期不接刀」、「沒人跌一根就在進場的 要看更遠」、「台積電的拉回都是10~20%左右的幅度」、「用殖利率來挑股的話，第一金都比台積電好！」

(中時電子報)