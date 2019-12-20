全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）、新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek），傳與中國大陸國有銀行建設銀行的財富管理部門達成一項非約束協議，將在中國組建一家資產管理合資公司，為當地投資者開發和分銷產品。

中國基金報援引外電消息，貝萊德與淡馬錫將持有合資公司的多數股份，是貝萊德在中國達成的首宗合資協議，該公司正在中國市場尋求機會。

貝萊德CEO芬克（Larry Fink）於2019年4月曾表示，希望貝萊德成為中國領先的資產管理公司之一，並將全球第二大經濟體中國視為貝萊德的增長機會。報導稱，包括貝萊德在內的美國公司正面臨著為其私募基金找尋優質資產的挑戰。

2019年早些時候，領航集團（Vanguard）與螞蟻金服在6月成立合資公司。近日隨著螞蟻基金取得基金投顧試點資格，該合資公司將正式為中國個人投資者提供基金投顧服務，並很快在支付寶APP上推出基金智慧投顧產品。

近年來中國資本市場擴大開放，越來越多國際資管巨頭加快進入、布局中國市場。2019年以來，中國各大銀行理財子公司也相繼開業。隨著各類資管公司加速成立，中國將迎來大資管新時代。

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