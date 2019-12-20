醫療零距離，透過居家醫療訪視實況轉播，苗栗縣長徐耀昌經由視訊鏡頭，陪同頭屋鄉衛生所醫師探訪失智老人。（巫靜婷攝）

醫療零距離，透過居家醫療訪視實況轉播，苗栗縣長徐耀昌經由視訊鏡頭，陪同頭屋鄉衛生所醫師探訪失智老人。（巫靜婷攝）

桃竹竹苗4縣市提供出院準備服務的醫院增加至18家，共有10家醫院獲得甲等、5家優等、2家特優及1家獲最佳潛力獎。（巫靜婷攝）

桃竹竹苗4縣市提供出院準備服務的醫院增加至18家，共有10家醫院獲得甲等、5家優等、2家特優及1家獲最佳潛力獎。（巫靜婷攝）

桃竹竹苗4縣市提供出院準備服務的醫院增加至18家，共有10家醫院獲得甲等、5家優等、2家特優及1家獲最佳潛力獎。（巫靜婷攝）

桃竹竹苗4縣市提供出院準備服務的醫院增加至18家，共有10家醫院獲得甲等、5家優等、2家特優及1家獲最佳潛力獎。（巫靜婷攝）

桃竹竹苗4縣市提供出院準備服務的醫院增加至18家，共有10家醫院獲得甲等、5家優等、2家特優及1家獲最佳潛力獎。（巫靜婷攝）

桃竹竹苗4縣市衛生局，2017年起參與推動「出院準備服務暨建立後續照護管理機制」，配合出院轉銜的醫院家數，從12家逐年增加至18家，收案涵蓋率也從平均11.60％攀升至14.45％，苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，出院轉銜長照，已從平均7天降至僅需2.3天，即可提供病患連續性醫療照護服務。

2017年長照業務轉型，苗栗縣衛生局發現住院病患及家屬，往往對後續醫療照護服務無法銜接，苗縣加入北區醫療網，針對出院準備服務邀請專家學者研擬銜接辦法，並制定「高風險評估表單」，張蕊仙說明，病人住院時，醫院端會依據表單，評估病患的出院準備服務，協助有需要者後續轉銜。

無縫轉銜不只長照，也包含居家醫療，健保署北區業務組視察曹麗玲表示，因應高齡化，病患依失能程度，後續服務分成醫療照護及長照2.0，輕症、病情穩定、行動不便者可選擇在宅醫療或定期門診追蹤；針對恢復喪失功能，可透過出院準備小組，轉介到長照中心或復能機構，不必擔心出院後的醫療照護。

張蕊仙指出，經3年努力，除了參與醫院增加、轉銜照顧率提升，居家醫療服務總收案人數，截至2019年11月底也已高達1847人，較2017年底881人，成長近2.1倍。衛生局呼籲住院病患及家屬，在出院前可主動向院方詢問「是否有出院準備服務？」，創造民眾、醫療人員、政府3贏的醫療環境。

(中時 )