中信兄弟球團20日參加電視錄影，宣布明年教練團新職務，除了總教練由丘昌榮擔任外，「恰恰」彭政閔將任球隊副領隊兼農場主管、陳江和任一軍首席教練、原二軍客座投手教練藤田學為農場副主管、林威助是二軍總教練。

領隊劉志威表示，中信兄弟重視養成，教練培育也很重視，過去三年洋教練政策，最後目的是要讓本土教練在旁吸收，本土教練這幾年學習後，如今可以接手了。

劉志威也說，辦公室主導也要有專業人士，恰恰和藤田擔任辦公室這塊，棒球是團隊，大家有不同觀念，一二軍走的方向要清楚，大家貫徹執行，球風和球員該做甚麼，大家都會很清楚、球員定位也會清楚。

彭政閔表示接任新職位猶豫很久，笑說農場主管是「一匹馬在農場走來走去，管理雞和牛。」彭政閔說剛從一線退下，要接也猶豫很久，因為這個位置不是很熟，還沒有學習及了解，明年出國訓練的時間也會做訓練，自己還需要時間更進步來幫助球隊。

(中時 )