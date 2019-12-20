新竹縣第二選區民進黨立委候選人鄭朝方，20日推出「麵攤的孩子」競選影片，介紹由他奶奶創立的麵攤，半世紀養活父執輩7兄弟及18個孫子女，網友觀看後紛留言「賺人熱淚！」「也太感人了吧！」「麵攤好味道，麵攤好哲學」、「還想看續集！」

鄭朝方說，小時候常在麵攤幫忙，這是他成長過程中的重要記憶，更從父執輩手中學到廚藝好味道。他並親自下廚煮湯麵，慰勞競選團隊，藉此機會期勉自己和團隊，能夠身體力行「麵攤哲學」。

「麵攤哲學」是鄭朝方的父親鄭永金，在縣長任內推動縣政的哲理名言，簡單說就是湯頭好、料實在，就不怕客人不上門，運用在政治工作上，就是不分黨派，用心服務鄉親，努力深耕基層，才能爭取新竹縣鄉親的支持。

鄭朝方進一步說，麵攤哲學的理念就是認真、堅持做好每一件事，讓大家深刻感受到用心，這才是最關鍵重要的核心價值。

「麵攤的孩子」競選影片，除希望選民透過影片更認識鄭朝方，希冀鄭朝方的理念、初心也能讓人感同身受，不管過去現在未來，他一定會秉持「麵攤哲學」來服務大眾。

(中時 )