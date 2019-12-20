交通部航港局今日上午公布108年第4次航海人員測驗成績，495人報考一、二等船副、管輪等4個類科，合格人數為110人。看好航海人員的薪資福利佳，曾拿過全中運第2名的跆拳道好手張郁青，第一次考試就順利考取一等船副，迎向新的人生。

就讀於台北海洋科技大學航海系大四的張郁青，過去是跆拳道好手，曾拿下全中運第2名的成績，直到4年多前她踏上澳洲打工度假，旅行後想法起了很大的變化，她試問自己沒學歷沒專長，人生是否一輩子就這樣度過？前途的茫然，讓她下定決心改變人生。

當時，家中2位弟弟皆陸續成為船員，張郁青給自己2個選項，飛機維修員或是船員，都是專業度高且取代性低，值得長期發展，而船員相較於飛機維修員，未來還可從事海關、海巡、港區、船舶保險、航運公司等相關領域，彈性更高，回國隔年重返校園發奮念書。

張郁青今年9月通過一等船副航海人員測驗，對於一次就通過航海人員測驗，張謙虛地說是運氣不錯，把多年的考古題來回做了3次，從中獲益良多，最近已獲得陽明海運實習機會，將在農曆年後初次登船工作，不斷堆疊自己的能力，掌舵自己下一個階段航海人生。

(中時 )