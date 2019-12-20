林瑞陽分享近照。（圖／翻攝自TST庭秘密微博）

59歲林瑞陽過去被封台灣第一小生，今年5月他和老婆張庭參加員工婚禮，因角度問題加上一頭白髮，使林瑞陽遭網友誤認是張庭奶奶，林瑞陽當時痛定思痛，在一個月內瘦了7.5公斤，最近林瑞陽分享近照，不知是否角因服裝問題，林瑞陽看來有些幸福肥，脖子和臉連成一線。

近年來林瑞陽和老婆張庭將重心放在大陸，賺進千億身家，還以21億人民幣的數字榮登大陸繳稅王。半年前兩人砸錢為公司員工辦婚禮，卻有人將略顯發福的林瑞陽誤認為張庭奶奶，為此林瑞陽下定決心減肥，只吃青菜不吃肉，一個月甩肉7.5公斤，凸肚也消失。

林瑞陽今轉發和張庭參加記者會照片，兩人公司與中國郵政上海公司異業結盟盛大舉行簽約儀式，照片中林瑞陽頂著一頭白色短髮、穿著西裝、掛著紅色圍巾，看來雙頰浮腫，體重似乎有點回升，但也有網友覺得健康就好，在林瑞陽這年紀減肥本來就不容易。

(中時電子報)