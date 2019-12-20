勤益科大學生王含云為了製作「知食分子」作品，吃遍上百家美食。(林欣儀攝)

展現年輕人的創意與活力，國立勤益科技大學文創事業系20日起在國立公共資訊圖書館舉辦畢業展，今年以「域見」為主題、將工廠意象搬入展區，其中，大四生王含云深感動畫產業的趨勢，自學動畫製作，並以「食」衍生出周邊商品及3部動畫作品，頗受矚目。

拿起自己創作的鑰匙圈、環保餐具等周邊產品，王含云說，網路行銷越來越普及，而民以食為天，決定以美食為主題、透過Youtube製作動畫並播放，為此，還特別挑選許多美食去品嘗、拍攝，至少吃了不下百家店。

吃完各家美食後，王含云再搜尋該店家的人文、歷史等相關冷知識，將其融入動畫中，她笑說，自製的動畫主角是以家中飼養的楓葉鼠為構思，因動畫製作技術幾乎都是自學，在創作過程中常會創作不出想要的效果，只好上網搜尋相關知識或找人問，前後花費約半年才製作完成，很有成就感。

這場畢業成果展以「不夜部」、「賣點部」與「搞軌部」為分區，展出平面設計、影音媒體及旅遊行銷作品，其中，「賣點部」中的作品「滴滴台灣」以北港的廟宇文化、傳統技藝為主軸，還奪下今年全國創意遊程競賽銅牌。

勤益科大校長陳文淵指出，文創事業系學生的作品結合市場性、頗具商業價值，展現科技大學教學成果的實用性，配合台灣發展趨勢，學校各系都全力發展創意。國資圖館長劉仲成表示，品德、品質與品味是發展創意的重點，緊扣此三要素，就能創作出好成品。

(中時 )