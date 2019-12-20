日本政府周五批准為下年度編列高達9390億美元、創下歷史新高記錄的預算支出，試圖在提振經濟成長和管控工業世界最沈重的公共債務負擔之間取得平衡。

日本2020財政年度（自2020年4月1日起）一般會計預算（General Account Budget）規模達102.7兆日圓（相當於9390億美元），較本年度預算擴大1.2%，主要因福利、軍事及其他旨在提振經濟的支出創下新高。

該預算支出中，部分將為安倍內閣本月規畫的1220億美元財政方案挹注資金，在美中貿易戰和10月1日調漲銷售稅至10%重創日本經濟後，該振興方案旨在東京奧運之後為經濟成長動能續命。

日本財相麻生太郎（Taro Aso）在內閣會議後表示，日本將持續致力於支出改革，以兼顧經濟復甦和財政革新，政府將努力達成基本預算盈餘。

日本國會應於明年初通過這項預算案，以及另一項本財年的追加預算。

(時報資訊)