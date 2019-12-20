富邦證券傳出高層異動，董事長史綱將回任接掌富邦投信董事長，證券董事長職務由金控總經理韓蔚廷兼任，預計明年初生效，對此人事調整案，富邦金控回應，目前相關人事並無異動。依規定，子公司董事長若有變動需重訊公告，一切以重訊公告為準。

市場傳聞，富邦證券將於農曆年前進行人事調整，證券董事長史綱轉任投信董事長一職，目前富邦投信董事長胡德興則另有他用，富邦證券董座由金控總經理韓蔚廷暫時兼任，最快明年1月調整，近期將發布公告。

史綱在1998年加入富邦證券，擔任金融商品部副總，之後歷任富邦證券顧問、富邦期貨董事長、富邦證券副董事長，自2012年接下富邦投信董事長，2016年10月再回到證券界，接下富邦證券董事長一職，2018年11月兼任富邦證券（香港）董事長，時隔3年之後將重回投信圈。

由於此次人事異動牽涉證券、投信高層，加上富邦VIX（00677U）近期因每股淨值下探2字頭，面臨下市風險，遭到金管會高度注意，因此，引發外界揣測，史綱再度回任富邦投信董座，可能是以進一步整頓ETF相關業務為首要任務。

富邦證券今年受惠大盤漲勢亮眼，以及業務推廣成效顯現，目前經紀、興櫃業務居市場前3大，今年前11月自結稅後純益27.8億元，EPS 1.67元，優於去年同期的20.7億元，EPS 1.25元，年增幅度達34.3％。

(工商 )