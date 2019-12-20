台中法布甜「讓愛轉動」，今（20）日邀請旅美職棒大聯盟球星張育成一起作公益！帥氣、親切的張育成出現在法布甜台中大墩店時，除了逗小朋友開心之外，還捐出一組樂樂棒球組當神秘禮物，給十方啟能院童，藉此提醒大家歡度耶誕節之餘，不要忘記關心週遭的弱勢族群。

法布甜為鼓勵顧客行善，特別在聖誕節期間舉辦「讓愛轉動」活動，只要上門的顧客，願意針對國小以下弱勢的孩子，提供包裝好的禮物，不限金額多寡，只要有愛心、誠意，都可以參加店內的摸彩。

法布甜執行長張淑卿表示，該店提供的摸彩品十分豐富，價值都在320元以上，最高價值近2000元，包括泰晶殿按摩券、美加時尚美顏課程、聖誕蛋糕、薑餅屋、手工餅乾以及馬卡龍鳳梨酥、各式蛋糕等等。

法布甜透過交換禮物作公益的「讓愛轉動」已持續5年，累計共有上千份禮物共數百名顧客參與；特別的是，今年還有外地的消費者看到活動，乾脆直接捐款，出手都是500、1000元起跳。

截至12/19止，已募集100份以上禮物和將近3萬元善款，收到的愛心禮物，包括童書、玩具、彩色筆、布偶、益智拼圖以及衣服等等。張淑卿強調，「讓愛轉動」募集的禮物，都將在25日之前，由工作人員妝扮成聖誕老人，送到弱勢殘障小朋友的手中，讓他們也能夠和其他小朋友一樣，有個快樂的耶誕節。

目前投效美國職棒大聯盟印地安人隊的球星張育成，今年24歲，20日下午出現在法布甜台中大墩店，和十方啟能中心的身障兒，一起提前歡度耶誕節，也吸引不少路過的民眾，搶著跟他合照。

(工商 )