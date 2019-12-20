台中市府自2007年舉辦第一屆「台中市都市空間設計大獎」，至今年已是第八屆，不只為建築界盛事，歷年經典作品更成為台中推動宜居城市的亮點，由點擴大到線，全面豐富都市的市容，打造舒適居住空間，今年台中市都市空間設計大獎以「Infinity無限」為精神目標，傳承嚴謹的五大評選階段，遴選出得獎作品共計有10件，得獎作品成果展覽20日登場，開啟建築及空間美學新視野。

「台中市都市空間設計大獎」宣達都市生活除建築本體，也鼓勵建築師能秉持友善生活、人文場域、自然氛圍等創意，建構台中市優質的都市景觀與空間環境，讓台中市整體環境景觀更宜人宜居，居住台中的市民生活空間更加「宜」然自得。

今年「台中市都市空間設計大獎」以「Infinity無限為精神目標，傳承嚴謹的五大評選階段，遴選出得獎作品共計有10件，分別為「建築空間類大獎」、「環境空間類大獎」、「規劃類設計獎」，設立「年度空間設計大獎」作為模範象徵。

12月20日至27日在台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓1樓進行得獎作品成果展覽，得獎案名包括：

1、中興工廠re_Gartory 共式策劃股份有限公司 高鼎翔建築師事務所

2、陸府原森 陸府建設股份有限公司 陳俊男建築師事務所

3、創建 Moon Park 創健建設股份有限公司 王銘鴻建築師事務所

4、惠宇大其心 惠信建設股份有限公司 九如園藝景觀工程有限公司

5、惠宇大聚 惠信建設股份有限公司 劉偉彥建築師事務所

6、新業宜家 新業建設股份有限公司 居研所聯合建築師事務所

7、歇雲 理和建設股份有限公司 許獻叡建築師事務所

8、台體大-運動科學綜合大樓 國立台灣體育運動大學 余曉嵐建築師事務所

9、慶仁_之間 慶仁建設股份有限公司 劉偉彥建築師事務所

10、龍寶仁美臻邸 龍寶建設股份有限公司 劉偉彥建築師事務所

台中市府都發局長黃文彬表示，都市空間美學為躍進國際之列的城市語言，端視城市與人文間的對談，終以空間氛圍呈現之，市府舉辦台中市都市空間設計大獎，期以型塑都市空間美學之顯學，引動整體建築景觀美學設計的提昇。

黃文彬強調，秉持「賦予台中地景建築、生活建築新定位─文化與生活的結合象徵」為精神主軸，以文化、空間、生活、自然為範疇，期吸引民眾了解並暢遊台中市的城市空間。

市府設計科指出，第八屆都市空間設計大獎最後將於12月31日下午3時在夏綠地公園舉辦頒獎典禮，典禮中將頒發各建築類及環境類組前三獎，年度空間設計大獎得主也將於當天揭曉，獲獎的10件建築作品將在此與大家分享榮耀時刻！

市府盼透過舉辦「第八屆台中市都市空間設計大獎」，為城市的發展烙下尊榮與幸福記錄，增加更多的市民與建築界先進等專業人業及學術領域的參與與認同，一起發掘台中新世界，發現台中新驕傲，以建築營造這座城市的美好風景。

(中時 )