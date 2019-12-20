美國農業部（USDA）誤將漫威(Marvel)超級英雄黑豹（Black Panther）的故鄉瓦干達（Wakanda），列為自由貿易夥伴。農業部發言人表示，將這個虛擬的國家列入名單是個錯誤，當初為了測試系統才把它加入。該錯誤已刪除，卻遭漫威迷揶揄是否是要向瓦干達發動貿易戰。

瓦干達是一個虛構的東非國家，由漫威作家史丹．李(Stan Lee)和藝術家Jack Kirby於1966年創造出。瓦干達也是漫威最受認可的超級英雄之一-黑豹的故鄉。漫威影業公司（Marvel Studios）的2018年《黑豹》電影由查德威克·玻色曼（Chadwick Boseman）擔任主角，票房收入超過6億美元，贏得了奧斯卡和電影演員協會的獎項，並成為復仇者聯盟中最受歡迎的電影之一。《黑豹》續集計劃 於2022年發行。

研究公司Jain Family Institute的研究員Francis Tseng星期三看到了USDA在瓦干達的清單，並在推特上發布了他的反應。在名單被刪除之前，Francis已下載一份瓦干達與美國的貿易產品名單，當中包括牲畜、奶製品、煙草、酒類。農業部修正名單後，他在推特發文揶揄︰「美國農業部把瓦干達除名了，看來我們也跟瓦干達打貿易戰。」

(中時電子報)