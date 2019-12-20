「The Cafe By想 台中」歲末訂購雲林癌農呂先生栽種的蘿蔔，兩千斤，一方面挹助呂先生的醫藥費，也讓來店消費民眾帶回好彩頭。（馮惠宜攝）

歲末年終街頭巷尾愛滿溢，不少業者紛紛募資助弱勢，台中法布甜持續五年舉辦「讓愛轉動」活動，鼓勵民眾提供包裝好禮物，代為轉送；而「The Cafe By想 台中」則是掏腰包買罹癌農友種的蘿蔔分送給消費者搏個好彩頭。

台中法布甜為鼓勵顧客行善，特別在耶誕節期間舉辦「讓愛轉動」活動，只要上門的顧客，願意針對國小以下弱勢的孩子，提供包裝好的禮物，不限金額多寡，就可參加店內摸彩，獎品包括：按摩券、美顏課程、耶誕蛋糕、薑餅屋等。今年已募集100份以上禮物和將近3萬元善款，募集的禮物也將分送十方啟能中心等慈善團體。

「The Cafe By想 台中」今年以「關懷弱勢．讓愛飛翔」為主題，協助雲林罹患癌症的農夫呂先生，訂購了兩千多斤蘿蔔，要贈送給來店用餐的顧客，即日起只要到店用餐，即可帶回愛心蘿蔔，送完為止。另12月26日晚間6點半，也將舉辦「來自天上的樂音．歲末感恩音樂餐會」活動，邀請台中市立啟明學校學生樂團及校友陳祈信蒞臨表演，期望給啟明的學生表演舞台，也透過大家的鼓勵讓同學們夢想成真。

而台中星動銀河旅站結合自由路商圈以及易晨智能科技，20日捐贈AI智能機器人給偏鄉弱勢團體。包括神岡區神岡國小、和平區自由國小、和平區博愛國小及公益單位團體財團法人慈光基金會、甘霖社會福利慈善事業基金會、財團法人家扶基金會／南台中家扶中心、衛生福利部中區兒童之家。

(中時 )