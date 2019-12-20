賴惠員（後排右六）20日前往新營泰安安養中心說明長照政見。（賴惠員競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

民進黨台南市第一選區立委候選人賴惠員推長照2.0升級政見，20日前往新營泰安安養中心與長輩們一起搓湯圓，賴惠員90高齡的公公張水盛到場拉票，與同年齡長輩溝通更有說服力。

張水盛雖已90高齡，但強體健、身手敏捷，經常跟著媳婦到處走跳、一起拉票，活力十足。現場老人家也表示，政府若能在長照政策經費加碼，對老人的照顧可以更周全。

賴惠員表示，台南市的老年人口比率在2017年是14.05 ％，2018年是15.03％，老化問題不容忽視，為減輕子女對長輩的照護勞動負擔，一方面讓長者老有所養，因此必須加速推動長照2.0的政策升級。

賴惠員推出的長照2.0政策升級政見包括，廣設平價住宿機構、一國中學區設立一日照中心、增加照顧服務項目，總經費應從400億提高至600億元。

此外，賴惠員也提議設立綜合型照護中心，結合初級醫療、嬰幼托育等等功能，活化社區內的閒置空間、土地，讓有照護需求的族群都能就近得到完善的服務。

(中時 )