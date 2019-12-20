台中市大里區新生路、現岱路周邊因自來水管線管徑太小，鄰近巷道長期有供水壓力不穩的問題，不符居民與產業需求，地方幾經陳情，立委何欣純邀集相關單位會勘，要求更新雙側管線。水公司則允諾將籌措工程經費，預計明年完成汰換。

中新里長廖榮木表示，新生路、現代路周邊去年接連發生水管爆裂事件，社區多次遭遇無預警停水、水壓不足的情況，大感困擾。再加上近幾年來大里區發展快速、人口大量增加，有民眾洗澡到一半突然沒水可用、抱怨連連，盼水公司儘速更換管線。

何欣純指出，現岱路、新生路用水需求大幅成長，盼水公司全面更新雙側自來水管線，管線管徑也應從原本的150公釐、擴大至200公釐的管徑，並於在影響最小的層面下儘速進行，盼藉此改善周邊供水穩定度。

水公司第四區處指出，該區域自來水管線埋設於民國82、83年間，且多為塑膠管線，無法滿足都市發展帶來的人口與產業成長，初估管線汰換經費約需1610萬，近日內將籌措經費，全面汰換成具延展性且耐用的鑄鐵管，預計受益者達千戶。

(中時 )