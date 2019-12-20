全球品牌廠對有智慧功能的服飾要求日高，聚焦「智慧」亮點的紡織產品，有望成為市場下一波潮流趨勢；穿戴式服飾市場漸成熟，國內主要廠商遠東新(1402)、福懋(1434)、聚陽(1477)及南緯(1467)通過與科技廠商、醫院及健身場合作，明年相繼推出智慧衣試水溫，爭取客戶認同。

遠東新與瑞典NMES集團合作，共同開發出的智慧衣，運用先進導電奈米碳管薄膜，結合創新紡織技術，使用電刺激神經肌肉，增加訓練強度，並可隨時隨地掌握自己的生理資訊、心跳速率，有效控制心跳穩定。

遠東新的此項產品於年底上市，明年擴大行銷。

福懋的智慧衣，則是利用智能溫控模組技術，可依氣候調控服飾溫度，目前已推廣到市場。

搶進智慧衣市場，聚陽研發的智慧衣，整合專利的導電材料與生理感測技術，讓使用者可以隨時掌握運動健身、健康管理等資訊。

聚陽為展現此智慧衣開發成果，已找來全球前三大運動課程設計業者Radical Fintess合作，雙方正在討論合作細節，希望能把智慧衣科技導入健身房，透過設計出不同課程來進行市場行銷，預計最快2020年上半年開花結果。

國內紡織產業綜合研究所，找來知名設計師加持，運用此技術共同合作設計時尚感外套，運用閃亮布與反光布料的拼接，再置入導電纖維，打造全球首件可以演奏的服裝，並取名為「ePON」，透過不銹鋼絲的碰觸，演奏著手機設定好的音樂，極具吸睛效果。近幾年積極深耕智慧衣的南緯已相中其技術，有意與紡綜所洽談合作細節。

(工商 )