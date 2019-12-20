公車或火車上不時有自私乘客，脫下襪子壎的車廂內臭氣沖天，如今又有民眾爆料，竟有更缺德的惡劣乘客，把車內的杯架拿來晾「臭襪」，照片曝光後引起鄉民砲轟，有人氣的直呼：「以後不敢放飲料了」。

網友在臉書社團「爆料公社」以「做人要有基本的大眾衛生良心」為標題發文說：「竟然有人搭車時，將公眾共用的杯架，拿來晾曬私人的臭襪子，這已經不是公德心的問題，襪子是可以晾在車廂內杯架上嗎？」

原PO將這名惡劣乘客的行為拍下來傳上網，照片可見，男子將一雙臭襪掛在杯架上後，就光著腳丫、蹺起右腳，靠在椅背上呼呼大睡。從畫面來看，事發地應該是在台鐵的車廂內。

網友看到此文紛紛留言砲轟：「怎麼不把腳趾頭塞鼻孔呢⋯⋯何必這樣殘害無辜的人...」、「害我午餐吃不下了」、「以後杯架不敢放飲料了」、「看到照片不得不說X吃娘」、「以為是你家啊！」。還有人PO上台鐵檢舉電話，要民眾打電話，列車長會來處理。

(中時電子報)