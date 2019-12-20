廷鑫(2358)主要產品為鋁合金盤元、鋁脫氧劑、鋁合金棒、皮件OEM，下午舉行法說會，總經理顏兆鑫說，受環境景氣影響，今年鋁粒銷售平穩，明年將積極爭取越南當地煉鋼廠需求，預期打入供應鏈後營收表現樂觀可期。另外，今年扣件業務雖然貢獻不大，但明年有機會大幅成長，預期2020年鋁合金盤元有樂觀的營收表現。在皮件方面，2020年將陸續引進自動化設備，增加生產線，提高產能。

全球扣件產業規模持續擴大，成長動力主要來自汽車、航太與建築三大產業，2018年產值91.2億美元，至2022年可達到116.5億美元，預估複合成長率為5.4%。顏兆鑫指出，今年全球車市受電動或替代能源車轉換影響，自第三季以來需求持續下修，正逢廷鑫興業開始供應市場鋁合金盤元小批量驗證，以及挑戰車廠新規格要求開發，讓國際大廠認識台灣廠商，12月取得IATF 16949認證，並在2020年3月啟用歐洲知名大廠連續伸(抽)線設備，對產能上將更有保障，預估2020年鋁合金盤元有樂觀的營收表現。

中美貿易戰的轉單效應，廷鑫已將兩條生產線拉回台灣，通過各項歐美國際工廠認證，目前產品銷至COSTCO/WALMART/KOHL’S等美國知名連鎖賣場，顏兆鑫說，2020年陸續引進自動化設備，增加生產線，提高產能。

(時報資訊)