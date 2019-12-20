美國眾議院表決通過總統川普彈劾案，但並未對股市造成影響，美股主要指數19日全面走揚，尤其是由科技龍頭股組成的美股NYSE FANG+尖牙股指數，連續兩個交易日刷新歷史高點，且漲幅領先主要指數，截至12月19日累積今年來漲幅38.63%，勝過標普500指數27.86%、那斯達克指數33.94%。國內追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）股價也連日創新高，今年來逾三成的漲幅居美股ETF之冠。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美國總統彈劾案還需參議院超過三分之二票數同意才會通過，但參議院是川普所屬的共和黨掌握絕對多數，此案最終會被否決，川普沒有下台危機，對美股亦無影響。另外，美國眾議院通過美墨加貿易協定，後續只待參議院審議通過，此案讓美國企業不確定性消除，促進美墨加三國貿易往來，對美國汽車與鋼鐵相關產業有利，亦有助提振美股大盤。

針對尖牙股今年來走勢，袁永騰指出，尖牙股指數成份股涵蓋領導全球科技新趨勢的龍頭股，例如蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書、阿里巴巴等皆是美股市值前幾大公司，具高成長、高波動特色，長期表現會超越大盤，但是，今年5月因美中關係惡化，投資人擔心全球經濟前景，保留較多現金或調節高波動股票、增加防禦資產，科技龍頭股受到壓抑，以致於美股標普500指數早已多次創下歷史新高，尖牙股指數卻遲至近月來才加速追趕，近日才刷新歷史高點。

轉變的關鍵主要是近月來對尖牙股不利的因素已消失，美國聯準會降息、重啟量化寬鬆措施，加上市場系統風險消弭，包括美中第一階段貿易協議達成在望、美國推遲原定12月對中國的加徵關稅、英國硬脫歐風險解除，保守資金流入股市，尖牙股重獲市場青睞。

展望明年美股行情，袁永騰表示，預料至明年中，聯準會的寬鬆態度不變，市場資金無虞；美中貿易協議的正向發展與不加徵關稅，使得全球景氣下行風險降低；產業方面，從現在到明年第一季都是廠商回補庫存時機，由於美國黑色星期五網路銷售金額創新高、年增率高達14%，現在又進入聖誕節促銷旺季，對電子消費品銷售樂觀以對，此外，企業對景氣看法不再像之前那麼悲觀，也有機會上修資本支出，預料在此大環境下，處在全球頂尖趨勢前端的科技龍頭股，仍會持續成為資金追逐焦點。

在投資題材與討論熱度上，尖牙股指數成份股也有不少亮點，例如今年漲幅80%對指數貢獻最大的蘋果電腦，新款智慧手機iPhone11銷售強勁，反映在股價上顯示其競爭力仍在；而電動車製造大廠特斯拉計劃明年上海廠房投產後，降低中國製造電動車售價逾20%，以增強產品銷售量，也可望成為明年股市的亮點。

(時報資訊)