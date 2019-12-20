2014年，李宏基案曾轟動台灣社會，男子在幼兒園門口將前妻殺死，並把大女兒帶往山區燒炭，男子2016年遭判死刑，留下孤苦無依的小女兒，引發社福界強烈關注。失去媽媽的小女兒，對爸爸的判刑，沒有表達想法的權利。台灣實施兒童權利公約已有5年，但對於兒少表意權的保障，仍然跟不上國際腳步。

今年適逢兒童權利公約30年，同時也是台灣兒童權利公約施行法實施5年，兒童表示意見、意見獲得考量的權利即是公約的內容之一。東吳大學人權碩士學位學程助理教授林沛君今受邀至馬偕兒醫，分享兒少最佳利益的實踐。

「叫你做什麼就做什麼」、「這都是為了你好」是成年人常對孩子說的話，這些成年人往往認為自己是權威、比孩子專業，未曾考慮過孩子的想法。許多孩子即使表達意見，也從未被尊重，而公約中的表意權，重點即在兒少的意見獲得考量。

林沛君表示，兒少的最佳利益，並不是「大人以為」的利益。英國曾有一名少女K，向社工透露姊姊遭爸爸性侵後，與兄弟姊妹都被送往安置。社工認為她已不適合待在原生家庭，但她卻因不適應寄養家庭、機構的環境，總是與他人拳腳相向。然而，英國政府卻為這群孩子指派律師，讓第三人為孩子爭取權益。

K出庭的過程中，社工、機構人員百般阻撓，認為K不適合回家，且一定會在法庭中給別人難堪。然而，法官直接在裁定書援引了兒童權利公約，強調K有表達意見的權益，希望讓K感受到尊重和參與感。雖然最終的判決並未讓K回家，但K卻沒有一如既往地大哭大鬧，反而因為參與了決策的程序，了解了法官決策的原因，乖乖回到機構。

回歸到台灣令人髮指的李宏基案，許多人認為，死刑剝奪了小女兒日後知道真相的權利，且孩子已經失去了媽媽，不應該再失去爸爸，但卻沒人事先給予小女兒說話的機會。林沛君認為，國家需要投入更多的資源，進行跨領域的整合，才能讓孩子的權利獲得保障。

(中時 )