台中市潭子區南興北一路延伸銜接北屯松山街工程說明圖。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

台中捷運文心機廠區段徵收內規劃10多條東西向的聯外道路，卻只有2條道路可以接到北屯路，且都被鐵路隔絕，影響潭子300多戶居民通行權益。市議員賴朝國20日邀集相關單位會勘，台中市建設局同意明年初完成工程規劃，預計明年下半年開工。

建設局官員簡報指出，南興北一路銜接北屯路的道路開闢工程，全長約30公尺、寬度20公尺，工程費360萬，用地費及地上物補償費約1650萬元，總經費約2010萬元。

賴朝國說，多年來尚未打通，車流無法通行必須得繞道1公里左右，地方居民長期反映希望早日打通。文心機廠捷運區段徵收，東西向聯外道路僅剩「最後一哩路」30公尺，打通道路至北屯路，並銜接松山街讓交通網更加完善。

前副市長楊瓊瓔也到場關心，她指出，南興北一路銜接到北屯路後，除提升路網互通完整性，更提高行人便利性及安全性。她並建議在南興北一路與北屯路口規劃「喇叭口」，避去直角，讓行車更安全。

建設局表示，本工程將於明年1月開始辦理用地取得作業，並同步進行工程規劃設計，預計明年下半年開工施作。

(中時 )